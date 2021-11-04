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Заря 2
ЦСКА София 0
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Александрия --
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Мариуполь --
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Динамо --
Ворскла --
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Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
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Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
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Львов --
Десна --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Феерия Шахаба в матче Заря – ЦСКА: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 ноября, 22:25
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Луганская Заря в концовке матча против болгарского ЦСКА сумела вырвать победу 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча
Иранский дуэт форвардов Зари сделали результат в матче против ЦСКА Софии
Иранский дуэт форвардов Зари сделали результат в матче против ЦСКА Софии / Фото: Reuters

Мы проводили онлайн матча Заря – ЦСКА с подробным описанием всех ключевых моментов.

Большую часть игрового времени обе команды провели в силовой борьбе с минимумом опасных моментов.

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Лишь в конце поединка прорвало иранский дуэт форвардов Зари.

На 87-й минуте Шахаб расстрелял ворота ЦСКА.

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А уже в компенсированное время Аллахъяр отправил мяч в пустые ворота армейцев после передачи Шахаба.

Финальный свисток арбитра зафиксировал вторую победу луганцев в Лиге конференций.

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ОБЗОР МАТЧА

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 4-й тур.

Заря – ЦСКА София – 2:0

Голы: Шахаб, 86, Аллахъяр, 90+5

После четырех сыгранных матчей Заря набрала 6 очков и занимает третье место в группе С.

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
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9:22
9
14
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8:18
8
15
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12:26
8
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