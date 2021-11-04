Заря – ЦСКА: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В четверг 4 ноября, луганская Заря играет с софийским ЦСКА в Запорожье в четвертом туре Лиги конференций – все самое интересное о матче в онлайн-режиме

Начнется четверговый поединок украинской Зари и болгарского ЦСКА на запорожской "Славутич Арене" в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После выездного поражения от норвежского Буде-Глимт (1:3) и домашнего проигрыша Роме (0:3) Заря реанимировала свои шансы на евровесну, две недели назад одолев ЦСКА в Софии 1:0. Сегодня команде Виктора Скрипника то же нужно сделать и в Запорожье, чтобы сохранить свои претензии на ТОП-2 в группе.

Заря обыграла ЦСКА две недели назад 1:0

4 тур – 4 ноября

19:45 Заря – ЦСКА

22:00 Рома – Буде-Глимт

5 тур – 25 ноября

Рома – Заря

Буде-Глимт – ЦСКА

6 тур – 9 декабря

Заря – Буде-Глимт

ЦСКА – Рома

ТРЕНИРОВКА ЗАРИ

Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" 1 /17

ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала турнира. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала Лиги конференций. Плей-офф пройдет 17 и 24 февраля.

Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.

Трофей Лиги конференций / Фото: UEFA.com

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Небольшим фаворитом матча в Запорожье 4 ноября аналитики называют Зарю. На ее победу установлен коэффициент 2.34, на ничью – 3.45, на победу софийского ЦСКА – 3.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Зари – 41%

ничья – 28%

выигрыш ЦСКА – 31%

наиболее вероятный счет – 1:1.

Аллахьяр – топ-бомбардир Зари / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Заря Луганск – ЦСКА София в четверг 4 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

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