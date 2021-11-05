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Иранский форвард Зари заслужил признание в Европе

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 ноября, 19:29
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По итогам четвертого тура группового раунда Лиги конференций нападающий луганской Зари Шахаб Захеди попал в символическую сборную тура
Форвард Зари Шахаб Захеди попал в сборную тура Лиги конференций
Форвард Зари Шахаб Захеди попал в сборную тура Лиги конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В матче против болгарского ЦСКА (2:0) иранский форвард Зари показал феерическую игру. В самой концовке поединка Шахаб забил гол и отдал ассист на своего партнера по атаке Аллахьяра.

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По итогам сыгранных матчей Лиги конференций символическую сборную 4-го тура составил статистический портал SofaScore.

За свою игру Шахаб получил оценку 8.3 и занял место центр-форварда в сборной тура.

Выше оценки только у Кэито Накамуры (ЛАСК) и Ловро Майер (Ренн), оба получили 8.5.

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Добавим, что после четырех сыгранных матчей Заря набрала 6 очков и занимает третье место в группе С, отставая от лидера Буде-Глимт на два очка и от Ромы на одно.

А уже в ближайшее воскресенье Заря проведет матч 14-го тура чемпионата Украины. В Запорожье команда Виктора Скрипника примет ровенский Верес.

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