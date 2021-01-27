Ібрагімович забив і підставив: відеоогляд вогняної перемоги "Інтера" над "Міланом"

"Інтер" пробився до півфіналу Кубка Італії, здобувши вольову перемогу над земляками – дивіться, як це було

"Інтер" став першим півфіналістом Кубка Італії з футболу, обігравши на стадіоні "Джузеппе Меацца" в емоційному Дербі делла Мадонніна "Мілан" з рахунком 2:1.

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"Мілан" повів у рахунку на 31-й хвилині завдяки голу Ібрагімовича. Але Златан же й підставив "россонері", отримавши вилучення на початку другої половини. Першу жовту картку йому дали за сутичку з Лукаку, другу – за удар по ногах Коларова.

Залишившись у меншості, "Мілан" пропустив два м'ячі. Причому вирішальний гол для "Інтера" Еріксен забив на 90+7 хвилині шикарним ударом зі штрафного в "дев'ятку", коли вже додаткові тайми здавалися неминучими.

Огляд матчу "Інтер" – "Мілан" (2:1)

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"Інтер" – "Мілан" – 2:1

Голи: Лукаку, 71 (пенальті), Еріксен, 90+7 – Ібрагімович, 31

"Інтер": Ханданович – Шкрініар, Де Врей, Коларов (Янг, 90+2) – Дарміан (Хакімі, 46), Барелла, Брозович (Еріксен, 89), Відаль, Перишич (Мартінес, 67) – Лукаку, Санчес

"Мілан": Тетерушану – Далот, К'єр (Томорі, 20), Романьйолі, Ернандес – Мейте, Кессі – Салемакерс (Кастільєхо, 85), Діас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85) – Ібрагімович

Попередження: Лукаку, Брозович, Хакимі – К'єр, Ібрагімович, Ребич

Вилучення: Ібрагімович (58, "Мілан", друге попередження)

"Інтер" – "Мілан" / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Ібрагімович похвалився новим іміджем з повністю поголеною головою. Однак обман футболіста швидко викрили.

Дивіться, як "Мілан" раніше був розгромлений "Аталантою" в Серії А

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