Малиновський проти Ібрагімовича: онлайн матчу "Мілан" – "Аталанта"

Сьогодні в чемпіонаті Італії проходить центральний матч 19-го туру, яким закінчується перше коло сезону 2020/2021. Лідер турніру, "Мілан", на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" приймає учасника плей-оф Ліги чемпіонів – "Аталанту" українця Руслана Маліновського. Початок – о 19:00. До речі, днями Серію А визнали найсильнішим національним чемпіонатом у світі.

Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку з оперативними коментарями, яскравими фото і відео.

"Мілан" – "Аталанта"

Читати онлайн-трансляцію можна за цим посиланням.

Турнірні розклади. У протистоянні міланських команд на верху таблиці "россо-нері" поки що випереджають "Інтер", вигравши чотири останні матчі з п'яти. Після лікування травми з голом у ворота "Кальярі" повернувся в гру 39-річний Златан Ібрагімович. Перемоги часто приходять до "Мілана" саме на характері.

"Аталанта" намагається повернутися до ТОП-4, де команди розташовані досить щільно, хоча і зараз відстає від третього місця всього на очко. Малиновський сьогодні, найімовірніше, увійде в гру з лави запасних. Адже, крім усього іншого, грати на повну потужність йому заважає пошкодження, що вимагає операції.

Прогнози. Букмекерські контори дещо несподівано фаворитом вважають гостей з Бергамо. Коефіцієнт на перемогу колективу Джана П'єро Гасперіні – 2.30, на господарів – 3.05, на нічию – 3.60. В останніх 10 очних побаченнях суперники шість разів розходилися миром, тричі гору брала "Аталанта".

У поєдинку очікується 2-3 голи, їх найімовірніші автори – Ібрагімович (коеф. – 2.20) і Дуван Сапата (2.40). Найочікуваніший рахунок – 1:1 (коеф. – 7.70).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покаже канал "Футбол 1". Пряма трансляція почнеться о 18:55. Також його можна дивитися в інтернеті на сервісі OLL.TV.

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Дивіться, як нещодавно Маліновський забивав у чемпіонаті Італії:

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