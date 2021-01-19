Забійний дует! Ібрагімович отримав в партнери "машину" із завоювання трофеїв

Разом зі Златаном лякати оборону суперників "Мілана" буде хорват Маріо Манджукич

39-річний Златан Ібрагімович отримав в партнери по атаці "Мілана" знаменитого гренадера-ветерана з Хорватії. "Россонері" до кінця сезону підписали контракт з 34-річним Маріо Манджукичем – забивним віцечемпіономом світу-2018, останнім клубом якого був катарський "Аль-Духаїль".

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Як повідомляє офіційний сайт "Мілана", угода передбачає можливість продовження контракту на наступний сезон. А виступати Супер Маріо буде під номером 9.

За одними даними, за виступи в "Мілані" до літа Манджукич отримає 1,8 млн євро, за іншими – 3 млн євро.

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"Тепер ми будемо удвох лякати суперників!" – вже прокоментував підписання Манджукича Златан Ібрагімович

Відзначимо, що за свою кар'єру Маріо Манджукич виступав за хорватські "Марсонію", "Загреб" і загребське "Динамо", а також забивав у "Вольфсбурзі", "Баварії", "Атлетіко" і "Аль-Духаїлі".

34-річний форвард виграв 24 трофеї: Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок світу ФІФА, 9 чемпіонатів і 12 національних Кубків і Суперкубків. При цьому він є другим бомбардиром в історії збірної Хорватії. У нього 33 голи в 89 матчах.

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До слова, у Ібри – 31 трофей.

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У Манджукичі "Мілан" бачить гравця, який допоможе клубу утримати лідерство в Серії А і вперше з 2011 стати чемпіоном Італії.

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