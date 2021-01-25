Ібрагімович похвалився новою зачіскою. Обман футболіста швидко розкусили

Зоряний нападаючий Златан Ібрагімович похвалився перед своїми фанатами новим образом. На своїй сторінці в Instagram форвард виклав фото з повністю поголеною головою. Фанати у ту ж мить же стали міркувати: невже Ібра відмовився від свого знаменитого хвостика?

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Втім, цікаві вболівальники і журналісти швидко розкусили жарт від Златана. Виявляється, фото лисого гравця "Мілана" виявилося фейком. Ібрагімович просто взяв своє фото і за допомогою редактора змінив собі традиційний хвостик на лисину, повідомляє soccernews.

Раніше ми писали, що між першим і останнім м'ячем Ібрагімовича пройшов 7751 день. Швед вперше відзначився в 2021 році і відразу ж став рекордсменом.

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Також повідомлялося, що Ібрагімович отримав в партнери "машину" по завоюванню трофеїв. Разом зі Златаном лякати захист суперників "Мілана" буде хорват Маріо Манджукич.

Історичний гол Златана:

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