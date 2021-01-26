"Інтер" – "Мілан": онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

У вівторок, 26 січня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро") відбувається перший чвертьфінал Кубка Італії з футболу. Зустрічаються "Інтер" і "Мілан". Початок знаменитого Дербі делла Мадонніна, яке судить Паоло Валері, о 21:45 за київським часом. Ми ведемо відео онлайн-трансляцію цього протистояння з яскравими фото і коментарями.

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Відзначимо, що в 1/8 фіналу Кубка Італії "Інтер" лише на 119-й хвилині завдяки голу Лукаку вирвав гостьову перемогу над "Фіорентиною" – 2:1.

У свою чергу, "Мілан" на попередньому етапі турніру вдома аж у серії пенальті здолав "Торіно" – 5:4, при цьому в основний і додатковий час голів забито не було.

Цікаво, що в нинішньому чемпіонаті Італії після 19 турів "Мілан" лідирує, набравши 43 очки. "Інтер" з 41 пунктом посідає друге місце.

Турнірна таблиця Серії А. ТОП-7

Правда, в останньому турі Серії А обидва клуби зіграли невдало. "Інтер" в гостях не зміг обіграти "Удінезе" (0:0), "Мілан" же вдома був розгромлений "Аталантою" Маліновського 0:3.

"ІНТЕР" – "МІЛАН":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом сьогоднішнього матчу 1/4 Кубка Італії аналітики називають "Інтер". На його перемогу в основний час встановлено коефіцієнт 1.91, на нічию – 3.75, на перемогу "Мілана" – 4.10.

Що стосується виходу до півфіналу з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, то котирування такі: 1.51 – на "Інтер", 2.73 – на "Мілан". Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність потрапляння до наступного раунду "Інтера" оцінюється в 64%, "Мілана" – в 36%.

"ІНТЕР" – "МІЛАН":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції матч "Інтер" – "Мілан" у вівторок, 26 січня, починаючи з 21:45, показують наш сайт і YouTube-канал Серії А.

Дивіться, як "Інтер" програв "Мілану" 1:2 в Серії А

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