Русский
$ 27,74
32,97
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Як мед, то ще й ложкою! Преміальні тренеру збірної Росії приголомшили фанатів

10 березня, 15:10

Олег Люлька Олег Люлька

За перемогу в "товарняку" тренерському штабу Черчесова платять 20 млн рублів

Стали відомі преміальні виплати тренерському штабу збірної Росії після проведення контрольних матчів. Озвучені суми викликали саркастичну реакцію уболівальників.

Реклама

Читайте також: Луческу зустрівся з тренером збірної Росії і посміхнувся для її твітера (фото)

За інформацією телеграм-каналу Baza, за перемогу в товариському матчі головний тренер російської збірної Станіслав Черчесов разом з помічниками і персоналом отримують 20 млн рублів (близько 270 тисяч доларів). Якщо матч завершився внічию – 10 млн рублів.

Частина суми дістається Черчесову, а решта розподіляється між іншими.

Тренер збірної Росії Станіслав Черчесов
Реклама

Тренер збірної Росії Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Як зазначає джерело, до чемпіонату світу-2018, де Росія дійшла до 1/4 фіналу, суми були вдвічі менші. Тоді за перемоги в товариських матчах тренерам виплачували 9 млн рублів, а за нічиї – близько 4 млн.

"Тому Росія і грає товариські матчі з командами рівня Молдови. Щоб більше заробити", "І то – не допомагає", – пишуть в Мережі вболівальники збірної РФ

Читайте також: Грузія знищила Росію! Патріотизм грузин викликає захоплення

Нагадаємо, в листопаді Росія не змогла здолати в товариському матчі Молдову, зігравши з нею внічию – 1:1.

Дивіться, як Сербія розгромила Росію в Лізі націй

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія тренер збірна Росії Станіслав Черчесов преміальні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти