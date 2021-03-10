Як мед, то ще й ложкою! Преміальні тренеру збірної Росії приголомшили фанатів

Стали відомі преміальні виплати тренерському штабу збірної Росії після проведення контрольних матчів. Озвучені суми викликали саркастичну реакцію уболівальників.

Реклама

Читайте також: Луческу зустрівся з тренером збірної Росії і посміхнувся для її твітера (фото)

За інформацією телеграм-каналу Baza, за перемогу в товариському матчі головний тренер російської збірної Станіслав Черчесов разом з помічниками і персоналом отримують 20 млн рублів (близько 270 тисяч доларів). Якщо матч завершився внічию – 10 млн рублів.

Частина суми дістається Черчесову, а решта розподіляється між іншими.

Реклама Тренер збірної Росії Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Як зазначає джерело, до чемпіонату світу-2018, де Росія дійшла до 1/4 фіналу, суми були вдвічі менші. Тоді за перемоги в товариських матчах тренерам виплачували 9 млн рублів, а за нічиї – близько 4 млн.

"Тому Росія і грає товариські матчі з командами рівня Молдови. Щоб більше заробити", "І то – не допомагає", – пишуть в Мережі вболівальники збірної РФ

Читайте також: Грузія знищила Росію! Патріотизм грузин викликає захоплення

Нагадаємо, в листопаді Росія не змогла здолати в товариському матчі Молдову, зігравши з нею внічию – 1:1.

Дивіться, як Сербія розгромила Росію в Лізі націй

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама