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Губа не дура! Премиальные тренеру сборной России ошеломили фанатов

10 марта, 15:10

Олег Люлька Олег Люлька

За победу в товарняке тренерскому штабу Черчесова полагается 20 млн рублей

Стали известны премиальные выплаты тренерскому штабу сборной России после проведения контрольных матчей. Озвученные суммы вызвали саркастическую реакцию болельщиков.

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По информации телеграм-канала Baza, за победу в товарищеском матче главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вместе с помощниками и персоналом получают 20 млн рублей (около 270 тысяч долларов). Если матч завершился вничью – 10 млн рублей.

Часть суммы достается Черчесову, а остальные деньги распределяются между остальными.

Тренер сборной России Станислав Черчесов
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Тренер сборной России Станислав Черчесов / Фото: Reuters

Как отмечает источник, до чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала, суммы были в два раза меньше. Тогда за победы в товарищеских матчах тренерам выплачивали 9 млн рублей, а за ничьи – около 4 млн.

"Поэтому Россия и играет товарищеские матчи с командами уровня Молдовы. Чтобы больше заработать", "И то – не помогает", – пишут в Сети болельщики сборной РФ

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Напомним, в ноябре Россия не смогла одолеть в товарищеском матче Молдову, сыграв с ней вничью – 1:1.

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Россия тренер сборная России Станислав Черчесов премиальные
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