Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Грузия уничтожила Россию! Патриотизм грузин вызывает восхищение

7 февраля, 15:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды встретились в поединке чемпионата Европы по регби

Сегодня в Тбилиси был сыгран принципиальный матч чемпионата Европы по регби. Встречались сборные Грузии и России. Перед игрой грузины показали свой патриотизм.

Реклама

Читайте также: Как два столетия назад родилось регби и причем здесь битва под Ватерлоо

Регбисты сборной Грузии так расположились на поле, что образовался контур страны. Единой Грузии. Вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии, которые оккупировала Россия.

Читайте также: Невозможное возможно: бывший регбист "покорил" Эверест у себя в квартире

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али
Реклама

Что касается поединка, то Грузия уверенно победила россиян со счетом – 16:7. Грузинская команда выиграла все пять встреч группового этапа и занимает первое место. Сборная России на предпоследней позиции.

Сборная Грузии – действующий чемпион Европы.

Ранее мы писали, что во время регбийного матча в Австралии на стадионе поставили картонные фигуры Гитлера и серийного убийцы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регби сборная России Чемпионат Европы сборная Грузии
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу
Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фуДругие
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мира
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мираДругие
14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео проката
14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео прокатаДругие
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом наряде
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом нарядеДругие
"Путину осталось три года, дальше революция и кровь": российский спортсмен сделал громкое заявлениеДругие
Такой реакции позавидуют вратари: теннисист поразил трюком с мячом
Такой реакции позавидуют вратари: теннисист поразил трюком с мячомДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять