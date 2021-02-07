Грузія знищила Росію! Патріотизм грузинів викликає захоплення

Команди зустрілися в поєдинку чемпіонату Європи з регбі

Сьогодні в Тбілісі зіграний принциповий матч чемпіонату Європи з регбі. Зустрічалися збірні Грузії та Росії. Перед грою грузини показали свій патріотизм.

Реклама

Читайте також: Як два століття назад народилося регбі і причому тут битва під Ватерлоо

Регбісти збірної Грузії розташувалися на полі так, щоб утворити контур єдиної Грузії – разом з територіями Абхазії та Південної Осетії, які окупувала Росія.

Читайте також: Неможливе можливо: колишній регбіст "підкорив" Еверест у себе в квартирі

В тренді Вогонь і лід: Пекін представив олімпійський факел

Реклама

Що стосується поєдинку, то Грузія впевнено перемогла росіян з рахунком 16:7. Грузинська команда виграла всі п'ять зустрічей групового етапу і посідає перше місце. Збірна Росії на передостанній позиції.

Збірна Грузії – чинний чемпіон Європи.

Раніше ми писали, що під час регбійного матчу в Австралії на стадіоні поставили картонні фігури Гітлераі серійного вбивці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама