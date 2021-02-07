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Грузія знищила Росію! Патріотизм грузинів викликає захоплення

7 лютого, 15:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди зустрілися в поєдинку чемпіонату Європи з регбі

Сьогодні в Тбілісі зіграний принциповий матч чемпіонату Європи з регбі. Зустрічалися збірні Грузії та Росії. Перед грою грузини показали свій патріотизм.

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Регбісти збірної Грузії розташувалися на полі так, щоб утворити контур єдиної Грузії – разом з територіями Абхазії та Південної Осетії, які окупувала Росія.

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Що стосується поєдинку, то Грузія впевнено перемогла росіян з рахунком 16:7. Грузинська команда виграла всі п'ять зустрічей групового етапу і посідає перше місце. Збірна Росії на передостанній позиції.

Збірна Грузії – чинний чемпіон Європи.

Раніше ми писали, що під час регбійного матчу в Австралії на стадіоні поставили картонні фігури Гітлераі серійного вбивці.

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регбі збірна Росії Чемпіонат Європи збірна Грузії
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