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Груди нарозхрист: дружина тренера Динамо – на концерті Меладзе

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
4 липня, 22:14
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Марія Гусєва на концерт Валерія Меладзе під Києвом прийшла в спокусливій сукні з дуже глибоким декольте – дивіться, як запалювала блондинка
Марія Гусєва і Валерій Меладзе
Марія Гусєва і Валерій Меладзе / Фото: Instagram

Якщо дружини футболістів збірної України напередодні вболівали за своїх чоловіків у Римі, де "синьо-жовті" програли Англії 0:4 і вибули з Євро-2020, то дружина асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва Марія в той час запалювала на концерті Валерія Меладзе під Києвом.

Він відбувся в заміському клубі в Козині, до речі, недалеко від бази Динамо, яке цими днями проводить збір в Швейцарії. Квитки на концерт Меладзе продавалися від 2100 до 4725 грн.

Марія Гусєва надягла на концерт відверту міні-сукню кольору айворі з дуже глибоким декольте, заявивши своїм шанувальникам в Instagram-сторіз: "До Меладзе готова!"

У цьому спокусливій вбранні дружина Олега Гусєва дала волю емоціям на самому концерті, разом зі своїми подругами підспівуючи – "И я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год", "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь" та інші хіти.

Нагадаємо, Марія Гусєва володіє клінікою естетичної медицини і косметології в Києві, куди часом навідується і її чоловік. "Чи робить він тут якісь процедури? Так. Але він мене приб'є, якщо я скажу, що саме. Можу назвати лише одне – чистка обличчя. Решта – таємниця", – розповідала раніше Марія.

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