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Приймає ванну і роззмовляє по телефону: пікантне фото дружини футболіста з "Холостяка"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
2 липня, 16:01
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Чарівна дружина Євгена Левченка актриса Вікторія Кобленко зв'язалася з вікендом по олдскульному телефону – таких зараз не знайдеш
Дружина Євгена Левченка Вікторія Кобленко
Дружина Євгена Левченка Вікторія Кобленко / Фото: Instagram

Дружина колишнього футболіста збірної України та ексгероя шоу "Холостяк" Євгена Левченка актриса Вікторія Кобленко опублікувала чергове епатажне фото.

Раніше Вікторія поділилася постільною знімком з чоловіком.

А тепер показала, як приймає ванну, попутно розмовляючи по олдскульному дисковому телефону

"Дзвінок від вікенду? Слухаю" – підписала цю фотографію в Instagram Вікторія Кобленко

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який грав за низку нідерландських клубів, сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.

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