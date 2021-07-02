Приймає ванну і роззмовляє по телефону: пікантне фото дружини футболіста з "Холостяка"

Дружина колишнього футболіста збірної України та ексгероя шоу "Холостяк" Євгена Левченка актриса Вікторія Кобленко опублікувала чергове епатажне фото.
Раніше Вікторія поділилася постільною знімком з чоловіком.
А тепер показала, як приймає ванну, попутно розмовляючи по олдскульному дисковому телефону
"Дзвінок від вікенду? Слухаю" – підписала цю фотографію в Instagram Вікторія Кобленко
Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який грав за низку нідерландських клубів, сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.
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