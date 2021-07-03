Ідіть до **пи! Дружина Пятова послала тих, хто вважає, що дружини футболістів збірної в Римі – до поразки

Дружина голкіпера синьо-жовтих Андрія Пятова емоційно відреагувала на закиди скептиків, що, мовляв, краще б дружини гравців збірної сиділи вдома, а не летіли до Рима

Колаж - Сьогодні. Фото - Instagram

Перед сьогоднішнім матчем Україна – Англія в Римі дружина воротаря нашої команди Андрія Пятова виступила з емоційною заявою у себе в Instagram, розкритикувавши тих, хто вважає, що приїзд других половинок наших футболістів до Вічного міста – не до добра.

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"Кажу від всіх дружин футболістів. Ой, від всіх утриманок, безробітних блогерш, нефартових, що приперлися на шопінг, кому вдома не сидиться, мерзенних і підступних баб з корабля"

"Люди, які вважають, що дружини футболістів, які приїхали підтримати своїх чоловіків, – до біди, і команда обов'язково програє... Ідіть до ####. Це все, що я хочу сказати"

"Це безглузді думки. Не ображайте дівчат, які щиро, з усією душею і любов'ю приїхали підтримати збірну – на відміну від вас", – заявила критикам Юлія Пятова

Дружини футболістів збірної України / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Італія в зв'язку з карантином відмовлялася пускати до себе на чвертьфінальний поєдинок Євро 3 липня як уболівальників з України, так і з Великобританії.

Проте дружини наших футболістів прорвалися з Києва до Рима. Підтримати збірну України в Італію прилетіли Інна Ярмоленко з сестрою Андрія Наталею, Тетяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвієнко, Христина Яремчук, Юлія Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а також Юлія Пятова з донькою Міланою.