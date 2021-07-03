3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Ідіть до **пи! Дружина Пятова послала тих, хто вважає, що дружини футболістів збірної в Римі – до поразки

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 17:29
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Дружина голкіпера синьо-жовтих Андрія Пятова емоційно відреагувала на закиди скептиків, що, мовляв, краще б дружини гравців збірної сиділи вдома, а не летіли до Рима
Колаж - Сьогодні. Фото - Instagram
Колаж - Сьогодні. Фото - Instagram

Перед сьогоднішнім матчем Україна – Англія в Римі дружина воротаря нашої команди Андрія Пятова виступила з емоційною заявою у себе в Instagram, розкритикувавши тих, хто вважає, що приїзд других половинок наших футболістів до Вічного міста – не до добра.

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"Кажу від всіх дружин футболістів. Ой, від всіх утриманок, безробітних блогерш, нефартових, що приперлися на шопінг, кому вдома не сидиться, мерзенних і підступних баб з корабля"

"Люди, які вважають, що дружини футболістів, які приїхали підтримати своїх чоловіків, – до біди, і команда обов'язково програє... Ідіть до ####. Це все, що я хочу сказати"

"Це безглузді думки. Не ображайте дівчат, які щиро, з усією душею і любов'ю приїхали підтримати збірну – на відміну від вас", – заявила критикам Юлія Пятова

Дружини футболістів збірної України
Дружини футболістів збірної України / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Італія в зв'язку з карантином відмовлялася пускати до себе на чвертьфінальний поєдинок Євро 3 липня як уболівальників з України, так і з Великобританії.

Проте дружини наших футболістів прорвалися з Києва до Рима. Підтримати збірну України в Італію прилетіли Інна Ярмоленко з сестрою Андрія Наталею, Тетяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвієнко, Христина Яремчук, Юлія Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а також Юлія Пятова з донькою Міланою.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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