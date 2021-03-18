Русский
$ 27,7
32,99
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Гірники" змінюють захист на Лігу Європи: склади на матч "Шахтар" – "Рома"

18 березня, 19:21

Олена Павлова Олена Павлова

У стартовий склад донеччан повернувся недавній іменинник Сергій Кривцов

Сьогодні в Києві в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" прийме римську "Рому". Початок поєдинку – о 19:55. Наставники команд вже назвали стартові склади. Мультимедійна онлайн-трансляція "Шахтар" – "Рома" доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

Реклама

"Рома" – "Шахтар"

"Рома" – "Шахтар" / Фото: Reuters

Читайте також: "Шахтар" – "Рома": де дивитися повторний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Майкон, Маркос, Алан Патрік, Тете, Соломон, Мораес.

Реклама

Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондар, Тайсон, Дентіньо, Марлос, Сіпріано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Впадає в очі, що в захист "гірників" повернувся Сергій Кривцов, який в понеділок відсвяткував 30 років. А ось "Рома" зіграє без травмованого Мхітаряна.

Читайте також: Стрім матчу "Шахтар" – "Рома". Обговорюємо матч разом

"Рома": Лопес – Ібаньєс, Крістанте, Кумбулла – Карсдорп, Діавара, Вільяр, Спінаццола – Карлес Перес, Педро – Майораль

Реклама

Запасні: Міранте, Фузато, Пеллегріні, Джеко, Сантон, Манчіні, Бруно Перес, Калафьорі, Ель-Шаараві.

У першому матчі тиждень тому італійці в Римі здобули перемогу з рахунком 3:0. Рахунок відкрив Пеллегріні, а після перерви відзначилися Ель-Шаараві і Манчіні. Для проходу до наступного раунду "Шахтарю" необхідно забити мінімум три м'ячі і при цьому не пропустити, перевівши гру в екстра-тайми. Або ж виграти з різницею у 4 голи.

Раніше коментатор заявив, що "Шахтар" обіграє "Рому".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

склад Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти