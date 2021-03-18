"Гірники" змінюють захист на Лігу Європи: склади на матч "Шахтар" – "Рома"

Сьогодні в Києві в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" прийме римську "Рому". Початок поєдинку – о 19:55. Наставники команд вже назвали стартові склади. Мультимедійна онлайн-трансляція "Шахтар" – "Рома" доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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"Рома" – "Шахтар" / Фото: Reuters

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"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Майкон, Маркос, Алан Патрік, Тете, Соломон, Мораес.

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Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондар, Тайсон, Дентіньо, Марлос, Сіпріано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Впадає в очі, що в захист "гірників" повернувся Сергій Кривцов, який в понеділок відсвяткував 30 років. А ось "Рома" зіграє без травмованого Мхітаряна.

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"Рома": Лопес – Ібаньєс, Крістанте, Кумбулла – Карсдорп, Діавара, Вільяр, Спінаццола – Карлес Перес, Педро – Майораль

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Запасні: Міранте, Фузато, Пеллегріні, Джеко, Сантон, Манчіні, Бруно Перес, Калафьорі, Ель-Шаараві.

У першому матчі тиждень тому італійці в Римі здобули перемогу з рахунком 3:0. Рахунок відкрив Пеллегріні, а після перерви відзначилися Ель-Шаараві і Манчіні. Для проходу до наступного раунду "Шахтарю" необхідно забити мінімум три м'ячі і при цьому не пропустити, перевівши гру в екстра-тайми. Або ж виграти з різницею у 4 голи.

Раніше коментатор заявив, що "Шахтар" обіграє "Рому".

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