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"Шахтар" – "Рома": де дивитися повторний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

18 березня, 12:54

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зустріч почнеться в четвер о 19:55 в Києві на НСК "Олімпійський"

Сьогодні обидві українські команди проводять поєдинки другого раунду плей-офф Ліги Європи. Донецька команда зіграє на домашньому полі, київська – на виїзді. На нашому сайті стартував онлайн "Шахтар" – "Рома".

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"Гірники" приймуть італійських "вовків" в столиці на головному стадіоні країни. Матч розпочнеться о 19:55, а в прямому ефірі на українському телебаченні його покаже канал "Футбол 1". Трансляція запланована на 19:50, а перед цим, о 19:00, в ефір вийде програма "Шлях до Гданська".

Також гру підопічних Луїша Каштру проти хлопців Паулу Фонсеки можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Читайте також: розклад, трансляції і результати матчів-відповідей 1/8 Ліги Європи.

У нас на сайті пройде стрім матчу "Шахтар" – "Рома":

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У першій зустрічі, яка пройшла 11 березня, господарі впевнено перемогли з рахунком 3:0. Тоді серйозну травму отримав колишній "гірник" Генріх Мхітарян, який в Україні сьогодні не зіграє.

Згадаймо кривавий матч "Рома" – "Динамо" – як запальничка спалила "вовків".

Дивіться огляд матчу "Рома" – "Шахтар" на минулому тижні:

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футбол Ліга Європи Шахтар Донецьк де подивитись Рома Італія
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