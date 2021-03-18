"Шахтар" обіграє "Рому": сміливий прогноз коментатора

18 березня в Києві пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Наш сайт веде трансляцію поєдинку "Шахтар" – "Рома.

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Після поразки 0:3 в Римі "гірники" спробують переламати хід подій в Києві. Після поєдинку на "Стадіо Олімпіко" команду Каштру нарешті прорвало в плані результативності, і вона забила чотири голи в ворота "Десни" (4:0). Ця перемога стала лише другою в останніх п'яти матчах. Знову не допоможе "гірникам" Тарас Степаненко, інші гравці в строю. У домашніх матчах плей-офф Ліги Європи у донеччан шість перемог, чотири нічиї та дві поразки. Після поразок у першому виїзному матчі плей-офф єврокубків "Шахтар" найчастіше в результаті вилітав – в 13 випадках з 15, зокрема після трьох поразок з рахунком 0:3.

"Рома" після успіху в першому матчі програла поєдинок Серії А "Пармі" (0:2) і знову викотилася за межі зони Ліги чемпіонів. Зараз вона на шостому місці з відставанням від "Аталанти" на два очки. Нагадаємо, що перед Паулу Фонсекою стоїть першочергове завдання вихід в ЛЧ. У тому поєдинку потрапили в запас основні Крістанте, Карсдорп і Діавара. А в лазареті Мхітарян і Смоллінг приєдналися до Верету, Жуану Жезусу і Дзаньоло. Раніше після 32-х перемог в перших матчах плей-офф єврокубків "Рома" проходила далі 27 разів.

У минулому сезоні Ліги Європи "Шахтар" забивав три і більше голів кілька разів – "Вольфсбургу" (3:0), "Базелю" (4:1) і "Бенфіці" (3:3). Хочеться вірити, що зможе це зробити і цього разу. Думаю, "гірники" переможуть, можливо, ІТБ 1.5.

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