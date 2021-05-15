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Гол + пас! Суперстар Маліновський вивів Аталанту до Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька
15 травня, 18:11
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Руслана визнано найкращим футболістом матчу з Дженоа, в якому він посприяв перемозі Аталанти 4:3 забитим м'ячем і результативною передачею
Маліновський знову феєрить у складі Аталанти
Маліновський знову феєрить у складі Аталанти / Фото: Reuters

Руслан Маліновський, чиї успіхи затьмарюють навіть Шевині, продовжує розривати Серію А. У суботньому поєдинку чемпіонату Італії проти Дженоа на її полі 28-річний український півзахисник забив гол і відзначився результативною передачею за Аталанту.

Бергаманці виграли 4:3 і гарантували собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

На 9-й хвилині Сапата відкрив рахунок в матчі після шикарного проникаючого пасу від Маліновського.

Відео асисту Маліновського

А на 26-й хвилині Маліновський подвоїв перевагу гостей, розстрілявши порожні ворота Дженоа після пасу від Сапати.

Відео гола Маліновського

Аналітичний портал WhoScored назвав Руслана найкращим гравцем матчу, виставивши йому оцінку 8,8!

В тренді

Правда, після того, як Маліновський на 58-й хвилині був замінений, гра Аталанти зіпсувалася. І, ведучи 4:1, вона ледь не втратила перемогу, здолавши Дженоа з мінімальною перевагою – 4:3.

Дженоа – Аталанта – 3:4
Голи: Шомуродов, 49, 85, Пандєв, 67 – Сапата, 9, Маліновський, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Маліновський відзначається результативними діями за Аталанту в 10-му матчі чемпіонату Італії поспіль. За цей час він записав на свій рахунок 6 голів і 9 асистів, в середньому – півтори результативні дії за гру.

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Що стосується партнера Руслана в Аталанті Віктора Коваленка, то він не потрапив до заявки на матч з Дженоа через м'язову травму. Чи може вона перешкодити підготовці футболіста до Євро, поки неясно.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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