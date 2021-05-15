Гол + пас! Суперстар Маліновський вивів Аталанту до Ліги чемпіонів

Руслана визнано найкращим футболістом матчу з Дженоа, в якому він посприяв перемозі Аталанти 4:3 забитим м'ячем і результативною передачею

Маліновський знову феєрить у складі Аталанти / Фото: Reuters

Руслан Маліновський, чиї успіхи затьмарюють навіть Шевині, продовжує розривати Серію А. У суботньому поєдинку чемпіонату Італії проти Дженоа на її полі 28-річний український півзахисник забив гол і відзначився результативною передачею за Аталанту.

Бергаманці виграли 4:3 і гарантували собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

На 9-й хвилині Сапата відкрив рахунок в матчі після шикарного проникаючого пасу від Маліновського.

Відео асисту Маліновського

А на 26-й хвилині Маліновський подвоїв перевагу гостей, розстрілявши порожні ворота Дженоа після пасу від Сапати.

Відео гола Маліновського

Аналітичний портал WhoScored назвав Руслана найкращим гравцем матчу, виставивши йому оцінку 8,8!

Правда, після того, як Маліновський на 58-й хвилині був замінений, гра Аталанти зіпсувалася. І, ведучи 4:1, вона ледь не втратила перемогу, здолавши Дженоа з мінімальною перевагою – 4:3.

Дженоа – Аталанта – 3:4

Голи: Шомуродов, 49, 85, Пандєв, 67 – Сапата, 9, Маліновський, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Маліновський відзначається результативними діями за Аталанту в 10-му матчі чемпіонату Італії поспіль. За цей час він записав на свій рахунок 6 голів і 9 асистів, в середньому – півтори результативні дії за гру.

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Що стосується партнера Руслана в Аталанті Віктора Коваленка, то він не потрапив до заявки на матч з Дженоа через м'язову травму. Чи може вона перешкодити підготовці футболіста до Євро, поки неясно.

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