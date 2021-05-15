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Гол+пас! Суперстар Малиновский вывел Аталанту в Лигу чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька
15 мая, 18:11
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Руслан признан лучшим футболистом матча с Дженоа, в котором поспособствовал победе Аталанты 4:3 забитым мячом и результативной передачей
Малиновский снова феерит в составе Аталанты
Малиновский снова феерит в составе Аталанты / Фото: Reuters

Руслан Малиновский, чьи успехи затмевают даже Шевины, продолжает разрывать Серию А. В субботнем поединке чемпионата Италии против Дженоа на ее поле 28-летний украинский полузащитник забил гол и отметился результативной передачей за Аталанту.

Бергамаски выиграли 4:3 и гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На 9-й минуте Сапата открыл счет в матче после шикарного проникающего паса от Малиновского.

Видео ассиста Малиновского

А на 26-й минуте Малиновский удвоил преимущество гостей, расстреляв пустые ворота Дженоа после паса от Сапаты.

Видео гола Малиновского

Аналитический портал WhoScored назвал Руслана лучшим игроком матча, выставив ему оценку 8,8!

В тренде

Правда, после того, как Малиновский на 58-й минуте был заменен, игра Аталанты пошла на перекосяк. И, ведя 4:1, она едва не упустила победу, одолев Дженоа с минимальным перевесом – 4:3.

Дженоа – Аталанта – 3:4
Голы: Шомуродов, 49, 85, Пандев, 67 – Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Отметим, что Малиновский отличается результативными действиями за Аталанту в 10-м матче чемпионата Италии кряду. За это время он записал на свой счет 6 голов и 9 ассистов, в среднем – полтора результативных действия за игру.

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Что касается партнера Руслана по Аталанте Виктора Коваленко, то он не попал в заявку на матч с Дженоа из-за мышечной травмы. Может ли она помешать подготовке футболиста к Евро, пока неясно.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

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