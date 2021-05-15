Гол+пас! Суперстар Малиновский вывел Аталанту в Лигу чемпионов

Руслан признан лучшим футболистом матча с Дженоа, в котором поспособствовал победе Аталанты 4:3 забитым мячом и результативной передачей

Малиновский снова феерит в составе Аталанты / Фото: Reuters

Руслан Малиновский, чьи успехи затмевают даже Шевины, продолжает разрывать Серию А. В субботнем поединке чемпионата Италии против Дженоа на ее поле 28-летний украинский полузащитник забил гол и отметился результативной передачей за Аталанту.

Бергамаски выиграли 4:3 и гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На 9-й минуте Сапата открыл счет в матче после шикарного проникающего паса от Малиновского.

Видео ассиста Малиновского

А на 26-й минуте Малиновский удвоил преимущество гостей, расстреляв пустые ворота Дженоа после паса от Сапаты.

Видео гола Малиновского

Аналитический портал WhoScored назвал Руслана лучшим игроком матча, выставив ему оценку 8,8!

Правда, после того, как Малиновский на 58-й минуте был заменен, игра Аталанты пошла на перекосяк. И, ведя 4:1, она едва не упустила победу, одолев Дженоа с минимальным перевесом – 4:3.

Дженоа – Аталанта – 3:4

Голы: Шомуродов, 49, 85, Пандев, 67 – Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Отметим, что Малиновский отличается результативными действиями за Аталанту в 10-м матче чемпионата Италии кряду. За это время он записал на свой счет 6 голов и 9 ассистов, в среднем – полтора результативных действия за игру.

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Что касается партнера Руслана по Аталанте Виктора Коваленко, то он не попал в заявку на матч с Дженоа из-за мышечной травмы. Может ли она помешать подготовке футболиста к Евро, пока неясно.

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