Такого не робив навіть Шева: Маліновський записав на свій рахунок нове досягнення в Серії А

Український легіонер виходить в лідери Аталанти. Малиновський зробив вже 11-ю результативну передачу в сезоні і допоміг обіграти Беневенто. Неймовірна форма напередодні Євро-2020!

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився черговим результативною дією в чемпіонаті Італії. Футболіст Аталанти записав на свій рахунок результативну передачу в поєдинку проти Беневенто (2:0).

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На 22-й хвилині зустрічі українець віддав класну розрізну передачу на Луїса Мюріеля, якому залишалося тільки переграти голкіпера.

Для Маліновського цей асист став вже 11-м в поточному сезоні Серії А. Українець відзначається результативною дією в 9-му матчі поспіль! Навіть у Андрія Шевченка в розпал його кар'єри в Мілані не було такої серії – нинішній коуч збірної України може похвалитися лише шістьма результативними матчами поспіль.

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Також на рахунку Руслана сім голів у чемпіонаті Італії, п'ять з яких він забив навесні. До речі, в позаминулому турі Маліновський забив більярдний гол-красень за Аталанту.

Раніше ми писали, що дружина футболіста Маліновського відкриває ательє під Міланом: "Відчуваю себе місцевою" . Кохана українського півзахисника Аталанти запускає свій бізнес в Бергамо. А після завершення Русланом кар'єри гравця вони планують залишитися жити в цьому місті.