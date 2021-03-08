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Головний форвард збірної України – у всій красі: Яремчук забив 18-й гол у сезоні

8 березня, 23:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Роман Яремчук знову приніс перемогу "Генту"

Український нападник Роман Яремчук знову став героєм "Гента". Форвард забив єдиний м'яч у поєдинку проти "Остенде" і приніс "буйволам" три очки. Відзначимо, що результативний пас на Яремчука віддав інший українець Роман Безус.

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Завдяки сьогоднішній перемозі "Гент" піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. "Остенде" залишається на четвертій сходинці.

Яремчук забив свій 18-й гол у 31-му матчі у всіх турнірах. Також на його рахунку п'ять ассистів. З 15-ма голами українець займає четверту сходинку в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Бельгії.

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Дивіться, як забиває Роман Яремчук:

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Роман Безус чемпіонат Бельгії Гент Бельгія Роман Яремчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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