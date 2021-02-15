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Перед зустріччю з "Динамо" в Лізі Європи "Брюгге" не дали зіграти в Бельгії

15 лютого, 12:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Матч чемпіонів країни з середняком скасували через поганий стан газону

Вже на цьому тижні на футбольні арени повертаються єврокубки. Дві українські команди, "Шахтар" і "Динамо", зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни будуть приймати в морозну погоду бельгійський "Брюгге". І якщо "Динамо" перемогло "Олімпік" у більшості, то суперник "біло-блакитних" залишився без ігрової практики.

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Вчора матч чемпіонату Бельгії в Шарлеруа між місцевою командою та "Брюгге" скасували. Футбольні функціонери вважали, що поле не готове до проведення гри. При цьому температура повітря становила + 3°С, однак навіть у таких умовах газон не зуміли привести в належний стан.

Тим часом, президент "Динамо" запропонував грати чемпіонат України в Туреччині.

Цікаво, що гості з Бельгії заявлять в Києві, коли дізнаються, що їм доведеться грати в досить сильний мороз. У четвер увечері в нашій столиці очікують близько -15°С. Правда, приводити поля в пристойний вигляд в Україні вміють, що показав минулий в минулі вихідні тур УПЛ. Початок зустрічі на "Олімпійському" заплановано на 19:55.

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У чемпіонаті Бельгії суперник "Динамо" впевнено лідирує з відривом від "Антверпена" в 13 очок. Дивіться, як "Брюгге" бився з "Лаціо" в Лізі чемпіонів:

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футбол газон Динамо Київ чемпіонат Бельгії поле Брюгге Шарлеруа
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