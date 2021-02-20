Форвард збірної України у відмінній формі: Яремчук забив 17-й гол у сезоні

Український нападник Роман Яремчук відзначився черговим забитим м'ячем за бельгійський "Гент". Яремчук відкрив рахунок в матчі чемпіонату країни проти "Мехелена" Мар'яна Шведа, але втримати перевагу "бики" не зуміли – уже через шість хвилин Нікола Сторм зрівняв рахунок – 1:1.
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Яремчук забив в третьому матчі поспіль. При цьому, в попередньому турі українець відзначився хет-триком. На цей момент на його рахунку 14 м'ячів в чемпіонаті Бельгії і ще три голи в інших турнірах.
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Форма Яремчука не може не радувати, адже вже в березні збірна України стартує у відборі на ЧС-2022. 24-го числа команда Андрія Шевченка зустрінеться з Францією на виїзді, а потім у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).
Дивіться, як забиває Роман Яремчук:
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