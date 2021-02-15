Заснув у День усіх закоханих: дружина українського футболіста показала кумедне відео

Роман Яремчук в Бельгії приїхав додому після сну в машині, яку вела Христина

У цікавій ситуації опинився напередодні нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук. Команда футболіста збірної України в неділю не грала, так що у хлопця був шанс провести День святого Валентина зі своєю сексуальною дружиною Христиною. Завершився ж вечір досить несподівано.

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Тиждень тому дружина основного форварда збірної України прокотилася над Дубаєм.

Ймовірно, пара відзначила свято, а ось по дорозі додому молоді помінялися місцями. За кермо села Христина, а Роман, замість того, щоб доставити жінку в тепло і затишок, вирішив поспати, а машину довірив дружині. "Ось як буває", – так можна трактувати німу реакцію дівчини на сплячого спортсмена в автівці. При цьому вона не забула привітати всіх із Днем закоханих.

Свій матч туру в чемпіонаті Бельгії "Гент" зіграє в понеділок увечері з "Мускроном". Поки що команда українця йде лише на 12-му місці.

Цієї зими Христина побувала в Еміратах сама, а рік тому літала в Дубай разом із Романом.

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Нагадаємо, у пари в 2019 році народився спадкоємець. Улітку Роман Яремчук привозив сина на море в Одесу.

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Дивіться, як Роман забивав за "Гент" у Лізі Європи:

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