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Заснул в День всех влюбленных: жена украинского футболиста показала забавное видео

15 февраля, 11:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Роман Яремчук в Бельгии приехал домой после сна в машине, которую вела Кристина

В интересной ситуации оказался накануне нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук. Команда футболиста сборной Украины в воскресенье не играла, так что у парня был шанс провести День святого Валентина со своей сексуальной супругой Кристиной. Завершился же вечер довольно неожиданно.

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Неделю назад жена основного форварда сборной Украины прокатилась над Дубаем.

Вероятно, пара отметила праздник, а вот по дороге домой молодые поменялись местами. За руль села Кристина, а Роман, вместо того, чтобы доставить даму в тепло и уют, решил поспать, а машину доверил супруге. "Вот как бывает", – так можно трактовать немую реакцию девушки на спящего спортсмена в авто. При этом она не забыла поздравить всех с Днем влюбленных.

Роман Яремчук заснул в машине в День влюбленных

Свой матч тура в чемпионате Бельгии "Гент" сыграет в понедельник вечером с "Мускроном". Пока что команда украинца идет лишь на 12-м месте.

Этой зимой Кристина побывала в Эмиратах сама, а год назад летала в Дубай вместе с Романом.

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Напомним, у пары в 2019 году родился наследник. Летом Роман Яремчук привозил сына на море в Одессу.

Читайте также: Жена украинского форварда в купальнике прислонилась к пальме.

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в Лиге Европы:

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