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Три голи і асист від Яремчука! Найкращий матч у кар'єрі українського "бика"

16 лютого, 06:57

Олег Люлька Олег Люлька

Нападник "Гента" отримав максимально можливі 10 балів за те, що самотужки знищив "Мускрон"

Основний нападник збірної України Роман Яремчук провів найкращий матч у своїй кар'єрі, виходячи з показника "гол+пас". 25-річний форвард забив три м'ячі і зробив один асист у поєдинку чемпіонату Бельгії, в якому його "Гент" у рідних стінах розгромив "Мускрон" 4:0.

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Перший гол Яремчука

Гольовий пас Яремчука

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Другий гол Яремчука

Третій гол Яремчука

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"Гент" – "Мускрон" – 4:0
Голи: Яремчук (28, 85, 90+1), Тіссудалі, 70

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Завдяки феєрії в грі з "Мускроном" Яремчук забив уже 13 голів у нинішньому чемпіонаті Бельгії, що стало для нього рекордом. Раніше понад 10 м'ячів за сезон у національній першості в нападника "биків", як називають "Гент", не було.

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Гент"

Відзначимо, що за гру з "Мускроном" аналітичний портал Whoscored виставив Роману Яремчуку максимально можливі 10 балів.

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Цікаво, що напередодні, в День всіх закоханих, дружина українського нападника "Гента" Христина оприлюднила веселе відео. Вона вела машину, поки Яремчук відсипався на пасажирському сидінні.

Як бачимо, здоровий сон пішов колишньому форварду "Динамо" на користь.

Додамо, що після 27 ігор в активі "Гента" 36 очок і 12-е місце в чемпіонаті Бельгії, "Мускрон" – на 16-му рядку.

Дивіться, як Яремчук забиває за збірну України

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відео голів чемпіонат Бельгії Гент Бельгія Роман Яремчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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