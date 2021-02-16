Три гола и ассист от Яремчука! Лучший матч в карьере украинского "быка"

Нападающий "Гента" получил максимально возможные 10 баллов за то, что в одиночку уничтожил "Мускрон"

Основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел лучший матч в своей карьере, исходя из показателя "гол+пас". 25-летний форвард забил три мяча и сделал один ассист в поединке чемпионата Бельгии, в котором его "Гент" в родных стенах разгромил "Мускрон" 4:0.

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Первый гол Яремчука

Голевой пас Яремчука

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Второй гол Яремчука

Третий гол Яремчука

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"Гент" – "Мускрон" – 4:0

Голы: Яремчук (28, 85, 90+1), Тиссудали, 70

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Благодаря феерии в игре с "Мускроном" Яремчук забил уже 13 голов в нынешнем чемпионате Бельгии, что стало для него рекордом. Прежде более 10 мячей за сезон в одном первенстве у нападающего "быков", как называют "Гент", не было.

Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Гент"

Отметим, что за игру с "Мускроном" аналитический портал Whoscored выставил Роману Яремчуку максимально возможные 10 баллов.

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Интересно, что накануне, в День всех влюбленных, жена украинского нападающего "Гента" Кристина обнародовала забавное видео. Она вела машину, пока Яремчук отсыпался на пассажирском сидении.

Как видим, здоровый сон пошел бывшему форварду "Динамо" на пользу.

Роман Яремчук заснул в машине в День влюбленных

Добавим, что после 27 игр в активе "Гента" 36 очков и 12-е место в чемпионате Бельгии, "Мускрон" – на 16-й строчке.

Смотрите, как Яремчук забивает за сборную Украины

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