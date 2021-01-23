Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Признание форварда сборной Украины: "С моими пожелания в "Генте" не считаются"

23 января, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Роман Яремчук вряд ли покинет Бельгию в зимнее трансферное окно

Похоже, окончательно прояснилось ближайшее будущее основного нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Недавно мы писали, что "Гент" не собирается отпускать Яремчука зимой, теперь же 25-летний львовянин подтвердил, что, судя по всему, остается в Бельгии.

Реклама

Футболист посетовал в комментарии телеканалу "Футбол 1", что с ним не считаются:

"Уйду ли – я это больше не решаю. Мои желания тут не учитывают. Есть люди, которые решают за меня. Поэтому моя задача – быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов, чтобы быть в хорошей форме перед Евро".

В то же время Яремчук не собирается драматизировать свое положение:

"Я читаю, что обо мне ведут много разговоров. Я очень спокойно к этому отношусь. У себя в голове я четко вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покинуть "Гент" зимой – это сложное решение. Конечно, если есть вариант с хорошей командой – нужно рисковать.

Но ты должен понимать, что впереди чемпионат Европы, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах. Поэтому самое главное для меня – это развитие, развитие в понимании игры, прибавлять в каждом компоненте игры. Я могу это делать в "Генте".

Читайте также: ТОП-10 зарплат украинских легионеров! От "космоса" Ярмоленко до "копеек" Зинченко.

Реклама

Позавчера вечером во встрече с "Генком" украинец забил 10-й мяч в сезоне, а в целом – 50-й за "Гент".

Смотрите, как Роман отличался голом за "Гент" в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переход футбол Сборная Украины Гент Бельгия Роман Яремчук трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять