"Динамо" заработает круглую сумму на продаже "Гентом" Романа Яремчука

Киевляне могут получить за своего воспитанника минимум три миллиона евро

Киевское "Динамо" получит 30 процентов от последующей продажи украинского нападающего Романа Яремчука из "Гента" в другую команду. По этой причине бельгийцы выбивают из потенциального покупателя сумму покрупнее. Такой информацией поделился журналист Игорь Цыганык в собственной программе на Youtube.

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"Динамо" продало Яремчука в "Гент" летом 2017 года всего за 2 миллиона евро, однако включило в контракт пункт о проценте от дальнейшей продажи форварда. На сегодняшний день transfermarkt.com оценивает 25-летнего украинца в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянская "Рома" предложила за Яремчука 12 миллионов евро, однако "Гент" отказался продавать нападающего. Сам футболист скептически оценивает свои перспективы сменить команду: "С моими пожеланиями в "Генте" не считаются".

Смотрите, как Роман отличался голом за "Гент" в Лиге Европы:

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