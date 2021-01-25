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"Динамо" заработает круглую сумму на продаже "Гентом" Романа Яремчука

25 января, 21:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне могут получить за своего воспитанника минимум три миллиона евро

Киевское "Динамо" получит 30 процентов от последующей продажи украинского нападающего Романа Яремчука из "Гента" в другую команду. По этой причине бельгийцы выбивают из потенциального покупателя сумму покрупнее. Такой информацией поделился журналист Игорь Цыганык в собственной программе на Youtube.

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"Динамо" продало Яремчука в "Гент" летом 2017 года всего за 2 миллиона евро, однако включило в контракт пункт о проценте от дальнейшей продажи форварда. На сегодняшний день transfermarkt.com оценивает 25-летнего украинца в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянская "Рома" предложила за Яремчука 12 миллионов евро, однако "Гент" отказался продавать нападающего. Сам футболист скептически оценивает свои перспективы сменить команду: "С моими пожеланиями в "Генте" не считаются".

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Смотрите, как Роман отличался голом за "Гент" в Лиге Европы:

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Динамо Киев Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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