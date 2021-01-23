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"Динамо" потеряло двух легионеров в Эмиратах, а Шапаренко выполняет роль нейтрального

23 января, 21:36

Елена Павлова Елена Павлова

Врач киевской команды признался, какие травмы у Вербича и Бэлуцэ

Врач первой команды киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о состоянии Александра Тымчика и Николая Шапаренко, а также о повреждениях легионеров столичной команды Беньямина Вербича и Тудора Бэлуцэ. Ранее Луческу нашел для "Динамо" поставщика талантов в Румынии.

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Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Вербичу сделали МРТ, у него повреждение мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления при такой травме составляет от 2-х до 3-х недель. Надеемся, что выздоровление произойдет быстрее и мы встретимся уже на сборе в Турции. Возможно, он будет участвовать в подготовке не в полном объеме, но сможет тренироваться и восстанавливаться", – цитирует врача сайт "Динамо".

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По словам Шморгуна, у Бэлуцэ были жалобы на боли в пятой плюсневой кости: "Его рентген-обследование показало начальную стрессовую фрактуру, то есть изменение в структуре самой кости под нагрузкой. Ему наложили лангету, в течение 6 недель он должен носить ее и использовать костыли, а дальше будем следить за динамикой реабилитации".

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Тудор Бэлуцэ

Тудор Бэлуцэ / Фото: Getty Images

Тымчик и Шапаренко, который из-за повреждения связки начал сбор "Динамо" с травмы, пока не работают в полную силу, но уже вернулись в общую группу. "Определенные ограничения существуют, они выполняют роль нейтральных футболистов, но это входит в план реабилитации, чтобы быстрее адаптировались в общей группе", – сказал Шморгун.

Мы также писали, что президента "Динамо" оштрафовали за интервью.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Ференцвароша"

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