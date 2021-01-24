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"Динамо" не смогло обыграть 95-ю сборную мира в спарринге в Эмиратах

24 января, 17:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевская команда разошлась миром со сборной Иордании и без забитых мячей

Сегодня киевское "Динамо" завершает первый тренировочный сбор этой зимой, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Подопечные Мирчи Луческу провели третий контрольный матч – со сборной Иордании, занимающей 95-е место в рейтинге ФИФА.

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Тем временем "Динамо" резко отреагировало на штраф президенту: "Свободу не спинити".

На первый тайм румынский специалист выставил в Дубае такой состав: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригес, Супряга. Игра проходила довольно жестко, никто не хотел уступать. А вот с созданием голевых моментов у соперников были серьезные проблемы. В конце тайма Родригес оказался на острие атаки "Динамо", но не воспользовался навесом. При этом и Георгию Бущану пришлось выбивать мяч из-под ног соперника в штрафной.

На вторую половину вышел другой состав: Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Дуэлунд, Беседин. Вскоре датчанин Миккель Дуэлунд ударил мяч в перекладину головой, и этот эпизод стал самым примечательным в тайме. По ходу встречи на поле еще появились Сидклей и Леднев, а в концовке рефери показал красную карточку футболисту сборной Иордании за лишние слова.

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Напомним, ранее подопечные Луческу проиграли польской "Легии" и победили белорусский "Шахтер" с одинаковым счетом 2:0. Второй сбор "бело-голубые" проведут в Турции, сделав паузу на пребывание в Киеве.

Вчера стало известно, что "Динамо" потеряло двух легионеров в Эмиратах.

Смотрите, как сборная Иордании минимально уступила команде Хорватии:

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