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"Свободу не спинити": "Динамо" резко отреагировало на штраф президенту

23 января, 09:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевский клуб считает необоснованным решение Украинской ассоциации футбола

Разгорается еще один скандал в украинском футболе. Накануне стало известно, что президента "Динамо" оштрафовали за интервью. Причем поводом наказать Игоря Суркиса на 50 тысяч грн стали его высказывания пятимесячной давности.

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Киевляне оперативно отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, заявив, что будут подавать апелляцию. Об этом "Динамо" сообщило на своем сайте, считая недопустимым ограничение свободы слова:

"Решение было вынесено по делу о высказываниях Игоря Суркиса во время интервью, опубликованного в августе 2020 года, в частности относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи чемпионата Украины. Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.

Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью".

После анализа аргументов КДК клуб направит жалобу в Апелляционный комитет УАФ.

В воскресенье "Динамо" проведет спарринг со сборной из ТОП-100 рейтинга мира.

Смотрите, что говорил президент "Динамо" о работе Луческу и участии в Лиге чемпионов:

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штрафы реакция чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис
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