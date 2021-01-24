"Динамо" не змогло обіграти 95-ту збірну світу в спарингу в Еміратах

Київська команда розійшлася миром зі збірною Йорданії і без забитих м'ячів

Сьогодні київське "Динамо" завершує перший тренувальний збір цієї зими, який проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Підопічні Мірчі Луческу провели третій контрольний матч – зі збірною Йорданії, що посідає 95-те місце в рейтингу ФІФА.

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Тим часом "Динамо" різко відреагувало на штраф президенту: "Свободу не спинити".

На перший тайм румунський фахівець виставив у Дубаї такий склад: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, де Пена, Родрігес, Супряга. Гра проходила досить жорстко, ніхто не хотів поступатися. А от зі створенням гольових моментів у суперників виникали серйозні проблеми. У кінці тайму Родрігес опинився на вістрі атаки "Динамо", але не скористався навісом. При цьому і Георгію Бущану довелося вибивати м'яч з-під ніг суперника у штрафному майданчику.

На другу половину вийшов інший склад: Бойко, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Дуелунд, Бесєдін. Незабаром данець Міккель Дуелунд вдарив м'яч у поперечину головою, і цей епізод став найбільш примітним у таймі. По ходу зустрічі на полі ще з'явилися Сідклей і Леднєв, а в кінцівці рефері показав червону картку футболісту збірної Йорданії за зайві слова.

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Нагадаємо, раніше підопічні Луческу програли польській "Легії" й перемогли білоруський "Шахтар" з однаковим рахунком 2:0. Другий збір "біло-блакитні" проведуть у Туреччині, зробивши паузу на перебування в Києві.

Вчора стало відомо, що "Динамо" втратило двох легіонерів в Еміратах.

Дивіться, як збірна Йорданії мінімально поступилася команді Хорватії:

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