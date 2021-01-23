Луческу нашел для "Динамо" поставщика талантов в Румынии

Кузницей кадров для киевлян может стать бывшая команда Мирчи из Бухареста

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предложил президенту киевского клуба Игорю Суркису подписать договор о сотрудничестве с бухарестским "Динамо".

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Об этом сообщает Sport.ro.

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По информации источника, такое сотрудничество позволит молодым игрокам киевской команды выступать в аренде в чемпионате Румынии. При этом украинский клуб получит приоритетное право на покупку талантливых футболистов бухарестской команды.

Первым таким игроком может стать 23-летний правый полузащитник румын Деян Сореску.

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Напомним, Мирча Луческу в свое время был игроком и тренером бухарестского "Динамо". Как игрок он с этим клубом шесть раз становился чемпионом Румынии, как тренер – один.

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Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что тренер киевского "Динамо" оказался в ТОП-5 коучей-богачей Румынии. 75-летний Луческу зарабатывает 1,2 миллиона евро в год.

Также мы рассказывали, что фанаты "Динамо" (Бухарест) обратились к ультрас "Динамо" (Киев): "Дорожите Луческу или отдайте его нам!"

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