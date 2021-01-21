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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Динамо" обыграло "Шахтер" во втором контрольном матче на сборе в Эмиратах

21 января, 17:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевляне справились с чемпионом Беларуси, дважды забив во втором тайме

Лидер чемпионата Украины добыл первую победу в 2021 году. На тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах "Динамо" выиграло у "Шахтера" из Солигорска – 2:0. Напомним, чемпионов Беларуси-2020 тренирует украинский тренер Роман Григорчук, который сменил Юрия Вернидуба.

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Тем временем, "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку.

Румынский наставник "бело-голубых" Мирча Луческу выставил такой стартовый состав: Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Миколенко, Андриевский, де Пена, Леднев, Шепелев, Родригес, Беседин. В запасе остались: Бущан, Бойко, Забарный, Кендзера, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Дуэлунд, Клейтон, Ванат, Супряга.

До перерыва соперники голами не отличались. В перерыве тренеры сделали много замен, и на 51-й минуте счет открыл бразильский форвард Клейтон. Динамовский новичок отправил мяч в сетку с близкой дистанции головой.

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А на 78-й минуте окончательный счет установил Виктор Цыганков.

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