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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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"Динамо" обіграло "Шахтар" з Солігорська в спарингу на зборі в Еміратах

21 січня, 17:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кияни впоралися з чемпіоном Білорусі, двічі забивши у другому таймі

Лідер чемпіонату України здобув першу перемогу в 2021 році. На тренувальному зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах "Динамо" три дні тому поступилося польської "Легії", а сьогодні виграло у "Шахтаря" з Солігорська – 2:0. Нагадаємо, чемпіонів Білорусі-2020 тренує український тренер Роман Григорчук, який змінив Юрія Вернидуба.

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Тим часом, "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку.

Румунський наставник "біло-блакитних" Мірча Луческу виставив такий стартовий склад: Нещерет, Караваєв, Сирота, Попов, Миколенко, Андрієвський, де Пена, Леднєв, Шепелев, Родрігес, Бесєдін. У першому таймі суперники голами не відзначалися.

У перерві тренери зробили багато замін. Тепер склад "Динамо" виглядав наступним чином: Бущан – Кендзьора, Шабанов, Забарний, Сідклей – Андрієвський, Буяльський, Дуелунд, Циганков, Клейтон – Супряга. На поле не виходили лише кіпер Бойко і хавбек Сидорчук, а Ванат вступив в гру в кінцівці.

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Рахунок на 51-й хвилині відкрив бразильський форвард Клейтон. Динамівський початківець відправив м'яч у сітку з близької дистанції головою. А на 78-й хвилині курйозний гол записали на рахунок Віктора Циганкова. Після виносу м'яча зі штрафної польський захисник "Динамо" Томаш Кендзьора робив навіс, але влучив в одноклубника. Від спини найкращого бомбардира команди "снаряд" залетів в сітку через воротаря.

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Днями футболіст "Динамо" отримав чуттєве привітання від блондинки.

Згадаймо, як "Динамо" збувало перемогу над "Ференцварошем" у Лізі чемпіонів:

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