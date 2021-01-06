Тренер киевского "Динамо" в топ-5 богачей Румынии

Румынские журналисты составили рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров страны. В топ-5 вошел и главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу. Его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.

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Топ-5 румынских тренеров по зарплате (в евро):

Космин Олэрою ("Цзянсу Сунин") – 7 млн Рэзван Луческу ("Аль-Хилаль") – 4 млн Лауренц Регекампф ("Аль-Васлуй") – 3,5 млн Дан Петреску ("Клуж") – 1,8 млн Мирча Луческу ("Динамо" К) – 1,2 млн

При Луческу "Динамо" впервые за несколько лет вышло в групповой этап Лиги чемпионов, а потом пробилось в 1/16 финала Лиги Европы. В чемпионате Украины киевляне занимают первое место.

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Ранее мы писали, что один из тренеров "Динамо", хорват Огнен Вукоевич сравнил Луческу с легендой "Манчестер Юнайтед". "Я получаю бесценный опыт от работы с Луческу. Это Алекс Фергюсон Восточной Европы! Я учусь у этого легендарного тренера, который каждый день живет футболом. Он готовится к матчам до мельчайших деталей, у него всегда есть план В, даже план С", – признался Вукоевич.

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