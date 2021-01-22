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Суркис заплатит за свои слова: президента "Динамо" оштрафовали за интервью

22 января, 14:53

Елена Павлова Елена Павлова

Также президенту киевского клуба грозит более серьезное наказание

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение наказать президента "Динамо" Игоря Суркиса штрафом. Босс столичного клуба должен заплатить обязательный денежный взноса в размере 50 000 гривен. А ранее Луческу и Суркис определились с кадровыми приоритетами "Динамо".

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Также в УАФ Суркиса предупредили о возможности применения более серьезного наказания в случае повторного нарушения – "поведения, которое вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ".

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Основанием для штрафа президента "Динамо" стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях Игоря Суркиса во время телеинтервью 2 августа 2020. Однако, какие именно слова главы киевлян привели к наказанию, не уточняется.

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Хотя именно в интервью 2 августа Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателем: "Он бросил сборную, коммунистическую партию".

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