Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Динамо проведет спарринг со сборной из ТОП-100 рейтинга мира

22 января, 20:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне завершат первый тренировочный сбор поединком против Иордании

Киевское "Динамо" на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах проведет контрольный поединок против сборной Иордании, сообщает официальный сайт столичного клуба. Отметим, что команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА. напомним, перед этим у киевлян сорвался матч с "Аджаманом" из-за вспышки коронавируса в составе эмиратского клуба.

Реклама

Читайте также: Мало миллионов: "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку

Поединок состоится в воскресенье, 24 января, начало – 15:00. Сразу после матча команда Мирчи Луческу вернется в Украину.

Напомним, что на сборе в ОАЭ "Динамо" уже провело два контрольных матча – против варшавской "Легии" и солигорского "Шахтера". В первой встрече киевляне уступили 0:2, а во второй одержали победу с таким же счетом.

В тренде
Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч Динамо Киев сборная Иордании

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять