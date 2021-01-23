Луческу знайшов для "Динамо" постачальника талантів у Румунії

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу запропонував президенту київського клубу Ігоря Суркіса укласти договір про співпрацю з бухарестським "Динамо".
Про це повідомляє Sport.ro.
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За інформацією джерела, така співпраця дозволить молодим гравцям київської команди виступати в оренді в чемпіонаті Румунії. При цьому український клуб отримає пріоритетне право на придбання талановитих футболістів бухарестської команди.
Першим таким гравцем може стати 23-річний правий півзахисник румунів Деян Сореску.
Нагадаємо, Мірча Луческу свого часу був гравцем і тренером бухарестського "Динамо". Як гравець він з цим клубом шість разів ставав чемпіоном Румунії, як тренер – один раз.
Раніше ми писали, що тренер київського "Динамо" опинився в ТОП-5 коучів-багатіїв Румунії. 75-річний Луческу заробляє 1,2 мільйона євро на рік.
Також ми розповідали, що фанати "Динамо" (Бухарест) звернулися до ультрас "Динамо" (Київ): "Цінуйте Луческу або віддайте його нам!"
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