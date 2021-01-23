Луческу знайшов для "Динамо" постачальника талантів у Румунії

Кузнею кадрів для киян може стати колишня команда Мірчі з Бухареста

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу запропонував президенту київського клубу Ігоря Суркіса укласти договір про співпрацю з бухарестським "Динамо".

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Про це повідомляє Sport.ro.

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За інформацією джерела, така співпраця дозволить молодим гравцям київської команди виступати в оренді в чемпіонаті Румунії. При цьому український клуб отримає пріоритетне право на придбання талановитих футболістів бухарестської команди.

Першим таким гравцем може стати 23-річний правий півзахисник румунів Деян Сореску.

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Нагадаємо, Мірча Луческу свого часу був гравцем і тренером бухарестського "Динамо". Як гравець він з цим клубом шість разів ставав чемпіоном Румунії, як тренер – один раз.

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Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми писали, що тренер київського "Динамо" опинився в ТОП-5 коучів-багатіїв Румунії. 75-річний Луческу заробляє 1,2 мільйона євро на рік.

Також ми розповідали, що фанати "Динамо" (Бухарест) звернулися до ультрас "Динамо" (Київ): "Цінуйте Луческу або віддайте його нам!"

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