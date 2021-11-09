Герой Євро-2020 невиліковно хворий

Гравець збірної Данії пропустить найближчі матчі відбору на ЧС-2022, у нього діагностували діабет

Каспер Дольберг забив Уельсу двічі / Фото: Reuters

Нападник Ніцци та збірної Данії Каспер Дольберг розповів, що під час медобстеження у нього виявлено діабет.

Дольберг має діабет першого типу, який може розвинутися в будь-якому віці. Найчастіше хворіють молоді до 30 років, також захворювання може бути вродженим. Вилікувати його неможливо, найкраще, на що може розраховувати пацієнт, – полегшення симптомів та запобігання ускладненням, повідомляє Євроспорт.

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"Ця новина стала несподіванкою, але я щиро радий, що нарешті виявив причину нездужання останніх пару тижнів. Щасливий, тому що лікарі сказали мені, що правильне лікування ніяк не вплине на мою футбольну кар'єру", – заявив 24-річний футболіст.

Дольберг став героєм збірної Данії на Євро-2020. У 1/8 фіналу він відзначився дублем у ворота Уельсу, а у чвертьфіналі забив Чехії та допоміг збірній пробитися до півфіналу турніру.

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Тепер Касперу доведеться пропустити відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фарерських островів (12 листопада) і Шотландії (15 листопада), щоб адаптуватися до лікування. Раніше Данія вже пробилася на ЧС-2022.