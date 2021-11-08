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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Прощавай, фартовий джокер! Шахтар зворушливо провів бразильського бомбардира

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
8 листопада, 23:17
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Донецький клуб подякував Дентіньо за роки проведені у складі "гірників" та приготував спеціальний подарунок
Дентіньо подарували футболку з номером 197
Дентіньо подарували футболку з номером 197 / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор Шахтаря Даріо Срна подарував бразильському півзахиснику футболку з номером 197, саме стільки матчів провів Дентіньо за донецький клуб

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Партнери по команді влаштували справжню овацію Дентіньо, від якої бразилець не зміг стримати сліз.

Бразилець прийшов у клуб у 2011 році і в дебютній грі з Оболонню на "Донбас Арені" забив свій перший гол.

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Дентіньо провів у команді 10 років і завоював із нею 16 трофеїв – 6 чемпіонств, 5 Кубків та 5 Суперкубків України.

Він відіграв за Шахтар у всіх турнірах 197 матчів, забив 29 м'ячів та увійшов до топ-50 бомбардирів за всю історію клубу.

Поєдинок проти Колоса у Ковалівці, виграний Шахтарем 3:1, став особливим – прощальним для бразильського нападаючого "гірників" Дентіньо.

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А нещодавно ми розповідали, як легенда "Динамо" Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками "біло-синіх" на НСК "Олімпійський".

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38:8
35
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Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
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28
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Дніпро-1
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21:14
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6
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14
14:10
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7
Десна
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17:21
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13
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