Розважалися з напівголими дівчатами: футболісти Данії спокусили співробітниць готелю

Датська федерація футболу почала розслідування стосовно гравців, які перед важливими відбірковими матчами відпочивали з дівчатами

Збірна Данії виграла вісім матчів у своїй групі / Фото: REUTERS

Футболісти збірної Данії достроково завоювали путівку на чемпіонат світу 2022 року. До вирішальних матчів у жовтні команда підійшла у відмінному настрої. Гравці розважалися з напівголими співробітницями готелю, в якому зупинилися.

У скандалі виявилися замішані захисник Челсі Андреас Крістенсен, гравець Тоттенгема П'єр-Еміль Хейбьерг, футболісти Лестера Каспер Шмейхель і Яннік Вестергор, а також дует з Брентфорд Крістіан Норгор і Матіас Йенсен.

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Менеджер готелю Майкл Лаурітсен прокоментував інцидент датському журналу Se og Hor: "Можу підтвердити, що мені довелося зробити догану двом співробітницям, які не дотримувалися нашу кадрову політику. Завжди підтримую постійний контакт з Датської футбольною федерацією, і, звичайно ж, ми обговорювали це. Мені сказали, що жінки були в одному басейні, а гравці – в іншому, і дві групи зібралися в одну" .

Як бачимо, відпочинок з дівчатами пішов на користь данцям. Вони обіграли Молдову – 4:0, Австрію – 1:0 і достроково посіли перше місце в групі.

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Нагадаємо, що збірна України також зберігає шанси поїхати на мундіаль. Наша команда зіграла – 1:1 з Боснією і займає друге місце в своїй групі.