Футболіст втратив пам'ять після зіткнення з суперником

Форвард "Наполі" Віктор Осімхен частково втратив пам'ять після зіткнення з суперником в матчі проти "Аталанти"на минулих вихідних. Гравець впав і сильно вдарився головою об газон. Віктора відправили в госпіталь прямо з поля.

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Обстеження не виявило у Осімхена серйозних ушкоджень, а сам гравець навіть не пам'ятав, що з ним сталося.

"Він отримав травму голови з втратою пам'яті. Нині медичні тести показують хороші результати, але нам все ще потрібно дочекатися завершення природного періоду відновлення. У нього немає ні ознак гематоми головного мозку, ні пошкоджень черепної коробки. Треба бути обережним, йому потрібен як мінімум тиждень повного відпочинку. Думаю, він знову буде доступний з початку березня. Осімхен поспішає, хоче грати і просить мене поквапитися, але в таких ситуаціях необхідний відпочинок. Ми не можемо ризикувати", – розповів нейрохірург Альфредо Бучіеро на Radio Kiss Kiss, якого цитує championat.com.

Огляд матчу "Аталанта" – "Наполі":

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