Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіст втратив пам'ять після зіткнення з суперником

25 лютого, 23:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Лікарі не радять гравцеві "Наполі" повертатися на поле

Форвард "Наполі" Віктор Осімхен частково втратив пам'ять після зіткнення з суперником в матчі проти "Аталанти"на минулих вихідних. Гравець впав і сильно вдарився головою об газон. Віктора відправили в госпіталь прямо з поля.

Реклама

Обстеження не виявило у Осімхена серйозних ушкоджень, а сам гравець навіть не пам'ятав, що з ним сталося.

"Він отримав травму голови з втратою пам'яті. Нині медичні тести показують хороші результати, але нам все ще потрібно дочекатися завершення природного періоду відновлення. У нього немає ні ознак гематоми головного мозку, ні пошкоджень черепної коробки. Треба бути обережним, йому потрібен як мінімум тиждень повного відпочинку. Думаю, він знову буде доступний з початку березня. Осімхен поспішає, хоче грати і просить мене поквапитися, але в таких ситуаціях необхідний відпочинок. Ми не можемо ризикувати", – розповів нейрохірург Альфредо Бучіеро на Radio Kiss Kiss, якого цитує championat.com.

Огляд матчу "Аталанта" – "Наполі":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Італії Наполі Віктор Осімхен

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти