Нікого не пожалів! Роналду забивав усім командам, які виступають в Серії А

"Ювентус" піднявся на третє місце в чемпіонаті Італії. Сьогодні туринський клуб розгромив вдома аутсайдера Серії А "Кротоне".

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Поєдинок був позбавлений інтриги вже до кінця першого тайму, коли Кріштіану Роналду оформив дубль. Таким чином, португалець забивав усім командам, які виступають в Серії А в нинішньому сезоні!

А після перерви Вестон Маккені поставив крапку. Впевнена перемога "Ювентуса" – 3:0.

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Нагадаємо, що в цьому турі зійшлися два лідери. У головному дербі Італії "Інтер" розгромив "Мілан" і зміцнив свої позиції в боротьбі за скудетто.

Турнірна таблиця

Раніше ми писали, що легендарний воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон має намір продовжити контракт з туринським клубом, щоб встановити черговий рекорд. 43-річний голкіпер хоче перевершити досягнення Марко Баллотти, який зіграв у Серії А у віці 44 років і 32 днів.

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