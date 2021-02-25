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Футболист потерял память после столкновения с соперником

25 февраля, 23:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Врачи не советуют игроку "Наполи" возвращаться на поле

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен частично потерял память после столкновения с соперником в матче против "Аталанты" на прошлых выходных. Игрок упал и сильно ударился головой об газон. Виктора отправили в госпиталь прямо с поля.

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Обследование не выявило у Осимхена серьезных повреждений, а сам игрок даже не помнил, что с ним произошло.

"Он получил травму головы с потерей памяти. Сейчас медицинские тесты показывают хорошие результаты, но нам все еще нужно дождаться завершения естественного периода восстановления. У него нет ни признаков гематомы головного мозга, ни повреждений черепной коробки. Надо быть осторожным, ему нужна как минимум неделя полного отдыха. Думаю, он снова будет доступен с начала марта. Осимхен спешит, хочет играть и просит меня поторопиться, но в таких ситуациях необходим отдых. Мы не можем рисковать", – рассказал нейрохирург Альфредо Бучиеро на Radio Kiss Kiss, которого цитирует championat.com.

Обзор матча "Аталанта" – "Наполи":

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чемпионат Италии Наполи Виктор Осимхен

Источник: Сегодня|Спорт

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