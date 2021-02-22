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Никого не пощадил! Роналду забивал всем командам, которые выступают в Серии А

22 февраля, 23:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дубль Криштиану помог "Ювентусу" обыграть "Кротоне"

"Ювентус" поднялся на третье место в чемпионате Италии. Сегодня туринский клуб разгромил дома аутсайдера Серии А "Кротоне".

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Поединок был лишен интриги уже к концу первого тайма, когда Криштиану Роналду оформил дубль. Таким образом, португалец забивал всем командам, которые выступают в Серии А в нынешнем сезоне!

А после перерыва Вестон Маккени поставил точку. Уверенная победа "Ювентуса" – 3:0.

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Напомним, что в этом туре сошлись два лидера. В главном дерби Италии "Интер" разгромил "Милан" и упрочнил свои позиции в борьбе за скудетто.

Турнирная таблица

Ранее мы писали, что легендарный вратарь "Ювентуса" Данлуиджи Буффон намерен продлить контракт с туринским клубом, чтобы установить очередной рекорд. 43-летний голкипер хочет превзойти достижение Марко Баллотты, который сыграл в Серии А в возрасте 44 лет и 32 дней.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Кротоне
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