Євро-2020 в 12 країнах, а долю уболівальників вирішать в квітні – заява УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив, що в організації дотримуються плану проведення Євро-2020 в 12 країнах, хоча раніше Карл-Хайнц Румменігге натякнув, що Євро-2020 пройде в одній країні.

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У прес-релізі УЄФА Чеферін зізнався, що рішення про присутність глядачів на стадіонах чемпіонату Європи буде прийнято в квітні, а не в березні, як планувалося раніше. Ми вже повідомляли, що УЄФА розглядає чотири основні варіанти заповнюваності стадіонів.

Євро-2020 повинно було пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року. На честь 60-річчя турніру континентальну першість замислювалося по незвичайною схемою – матчі планувалося проводити в 12 містах в 12 різних країнах і регіонах: Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії, Шотландії. Нові дати турніру – з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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У фінальній частині Євро-2020 у збірної України заплановані поєдинки з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).

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