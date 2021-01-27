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Евро-2020 в 12 странах, а судьбу болельщиков решат в апреле – заявление УЕФА

27 января, 20:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

УЕФА рассматривает четыре основных варианта заполняемости стадионов

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что в организации придерживаются плана проведения Евро-2020 в 12 странах, хотя ранее Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что Евро-2020 пройдет в одной стране.

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В пресс-релизе УЕФА Чеферин признался, что решение о присутствии зрителей на стадионах чемпионата Европы будет принято в апреле, а не в марте, как планировалось ранее. Мы уже сообщали, что УЕФА рассматривает четыре основных варианта заполняемости стадионов.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство задумывалось по необычной схеме – матчи планировалось проводить в 12 городах в 12 различных странах и регионах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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В финальной части Евро-2020 у сборной Украины запланированы поединки с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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УЕФА Евро-2020 Александер Чеферин

Источник: Сегодня|Спорт

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